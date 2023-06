Wi-fi a Roma: la rete pubblica arranca • Terzo Binario News

L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha svolto, nel mese di aprile 2023, una seconda campagna di rilevazione della qualità erogata del servizio DigitRoma Wi-Fi, ad un anno esatto dalla campagna di rilevazione del 2022. L’edizione 2023 è stata ideata proprio in ragione dei risultati non pienamente soddisfacenti registrati nel 2022, in cui la metà esatta dei 100 hotspot ispezionati erano risultati non fruibili.

Utilizzando la stessa metodologia e il medesimo campione del precedente anno, il monitoraggio ha valutato la disponibilità della rete, la velocità di connessione in upload e in download, la stabilità della navigazione e infine la riconoscibilità dell’hotspot, data dalla presenza di un’apposita segnaletica informativa nelle immediate vicinanze del punto sorgente.

Il confronto tra i risultati del 2022 e quelli del 2023 ha restituito la fotografia di un servizio in lieve peggioramento: quest’anno, infatti, la quota di hotspot funzionanti o parzialmente funzionanti è scesa di due punti percentuali, attestandosi al 48% rispetto al 50% dello scorso anno. Le strutture presso cui si sono registrati i risultati meno soddisfacenti sono gli istituti scolastici e le biblioteche, mentre le verifiche eseguite presso le sedi istituzionali, municipali e dipartimentali, hanno evidenziato un esito migliore.

Il fattore più critico rimane la riconoscibilità dei punti sorgente, ossia la presenza della cartellonistica che identifica l’hotspot, presente solo in 35 dei 100 luoghi visitati. Ciò compromette fortemente la fruibilità del servizio nel suo complesso. In generale, il servizio erogato del DigitRoma Wi-Fi, attualmente, non sembra all’altezza delle aspettative dei visitatori della Capitale, come recentemente rilevato da ACoS nella “Indagine sulla qualità dei servizi pubblici locali a Roma. Valutazioni dei turisti”.

“Si auspica che la trasformazione “radicale” che interesserà la connettività pubblica capitolina nel prossimo futuro con la realizzazione di una rete infrastrutturale 5G su tutto il territorio cittadino, con un investimento di quasi 93 milioni di euro, possa determinare un effettivo miglioramento del servizio”.