Whisky, un dolce Beagle che aspetta di trovare una casa piena d'amore • Terzo Binario News

Hey amici ma vi abbiamo mai parlato di Whisky? Ma un cane cosi carino e simpatico cosa ci fa ancora in box? 4 anni di vitalità e allegria, questo bel beagle maxitaglia, è stato abbandonato dalla sua famiglia in Spagna. E purtroppo sappiamo tutti cosa succede nelle perreras….da qualche anno è qui a Magnago, ma inspiegabilmente sembra invisibile. Volete venirlo a conoscere? Ama camminare e il buon cibo, permettiamogli di vivere la sua vita prima che invecchi anche lui.

Chiamate per lui e venite a conoscerlo. Adottabile in Lombardia. Per info: per INFO o APPUNTAMENTI cell 349 0581076. Whisky si trova al parcocanile di Magnago in provincia di Milano, Via Ungaretti, 34.