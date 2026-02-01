Ralph, Spank, Aron: tre storie diverse identico urgente bisogno d'amore • Terzo Binario News

Ralph rischia di finire in canile,abbiamo i giorni contati. Un cucciolo dolcissimo,futura taglia medio grande. Dispensa baci a tutti e cerca coccole. NON VIENE SCELTO PERCHÉ È NERO?

PERCHÉ È UNA TAGLIA MEDIO GRANDE?

Salvato in un cantiere abbandonato insieme ai suoi fratellini,uniamo le forze cambiamo il suo destino. Ralph si trova in Basilicata,si affida dopo Controlli Pre Affido.

Per info e adozione mandate un messaggio di presentazione whatapp a Patrizia al 338 728 0616 specificando da dove scrivete.

Si chiama Spenk, ha 3 anni e pesa circa 30 chili. Da cucciolo viveva per strada con i fratelli a Salerno ed era nascosto sotto a dei massi quando è stato accalappiato. Il suo è stato un passato difficile fino a quando non è stato adottato e portato a Prato.

Ora, però, Spenk cerca una nuova famiglia perché, per motivi di lavoro, il proprietario deve spesso assentarsi da casa. Inizialmente Spenk è diffidente con chi non conosce ma poi è buono come il pane. In casa è molto protettivo, dai bambini si fa fare di tutto. Va d’accordo con i gatti, con gli altri cani va a simpatia.È vaccinato e cippato ma non è castrato.

Per favore condividiamo questo appello, Spenk ha bisogno di tutti noi…

Grazie di cuore Diversamente Cuccioli 3711744506 Andrea 347 894 6141

Aron è stato abbandonato 3 anni fa davanti un supermercato e si avvicinava a tutti in cerca ci cibo e qualche carezza.

È stato in attesa di colui che l’ha abbandonato sotto pioggia e neve per un mese finché non lo abbiamo recuperato è un cane dolcissimo, socievole affettuoso, buono, bravo in macchina eppure per lui nessuno ha mai chiamato

Aron è compatibile con femmine.

È in Calabria ma viaggia con Staffetta Adozione ARGO chippato, vaccinato e sterilizzato

Info WhatsApp 389.6555807

Nome Aron , Taglia grande

Nato 2016 , In rifugio dal 2021

Carattere dolcissimo, socievole Famiglie si

Compatibile con femmine Se non puoi adottare……..

