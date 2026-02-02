Cinetour 2026, Pacchiarotti nel direttivo: da Civitavechia l'ITFF sulla scena internazionale • Terzo Binario News

Cinetour, il Comitato Internazionale dei Festival Cinematografici Turistici Mondiali, ha annunciato il suo Board of Directors per il 2026, un team rinnovato che unisce leader del cinema sostenibile da ogni continente. Il vertice vede Can Saraçoğlu (Turchia) come Presidente, con Carlos Sadegas (Portogallo) e Pat Battistini (Usa) Vice Presidenti e Irina Khangoshvili (Georgia)Segretario Generale. l’Assemblea Generale include Piero Pacchiarotti (Italia), Marcello Zeppi (Italia), Enrique Lepehne (Germania), Alfredo Corte Real (Portogallo), Davide Mangano (Italia), Leila Berhouma (Tunisia), Anna Kurinnaia (Ucraina), James Byrne (Sud Africa), Anna Rita Caracciolo (Italia), Ken Takahashi (Giappone), Lea Teixeira (Portogallo) e Ganimete Sava (Kosovo. Il direttivo riflette la crescita esplosiva di Cinetour, nato nel 2022 a Istanbul per collegare festival sostenibili focalizzati su turismo, documentari e cortometraggi.

Piero Pacchiarotti, promotore del cineturismo territoriale e già socio fondatore del circuito, porta in dote l’esperienza dell’International Tour Film Festival (ITFF) di Civitavecchia, evidenziando il suo contributo a progetti di co-produzione e dialogo interculturale, ispirati all’Agenda 2030 dell’ONU. L’ITFF, conosciuto e premiato sia in Italia che all’estero, festeggia la sua 15^ edizione diventando uno dei pilastri della rete che conta già 120 festival in 68 paesi, favorendo co-produzioni e dialoghi interculturali.

Con questo nuovo assetto, Cinetour accelera verso un futuro di collaborazioni globali, posizionando il turismo cinematografico italiano in prima linea grazie all’ITFF di Civitavecchia. Queste nuove sinergie si tradurranno già nell’edizione di ottobre 2026 con programmi congiunti di co-produzione e scambi internazionali potenziati. La nuova struttura di Cinetour rafforza la propria missione di sostenibilità, scambi culturali green e cooperazione globale ed è pronto a nuove sfide, celebrando un cinema che unisce territori e persone, in modo innovativo.

nella foto il Presidente di Cinetour Can Saraçoğlu sul palco dell’ultima edizione dell’ITFF