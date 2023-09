Wendy e Dea, due splendide creature cercano urgentemente una casa • Terzo Binario News

WENDY , femmina, 4 anni dai documenti ma forse ne ha molto meno , taglia media , pelo raso , d indole buona , va d accordo con gli altri cani , con umani un Po timida con la figura maschile . Non è chiusa al mondo , anche se ne ha paura , da qualche giorno inzia a curiosare e l occhio e piu vivo e rilassato .va tranquillamente al guinzaglio . Sterilizzata.

Eseguiti tutti i test per le malattie ed è sana .

Non sporca in box , adozione, viene affidata in Lombardia come membro della famiglia.



L’ abbiamo chiamata DEA , la sua bellezza è mozzafiato , è una cagnolina femmina di taglia media , DEA alla fine quest anno compie 5 anni , 5 anni passati in un canile lager dalla quale l’abbiamo tirata fuori .

All inzio è timida , riservata , ti studia molto , ma dopo si apre , so dimostra molto collaborativa, coraggiosa e anche spigliata, azzarda anche ad andare in nuovi luoghi quindi vuol dire che è molto curiosa, propensa alla conoscenza e a mettersi in situazioni e sotto stimolo risponde in modo egregio. Una cagnolina davvero straordinaria . Pensate che a 2 mesi è stata internata in un lager .

Questo suo aprirsi, collaborare , voglia di conoscere, rapportarsi è un segno estremamente positivo, di una cagnolina con un ottima energia .

DEA viene affidata in Lombardia come membro della famiglia.

NO GUARDIA ,NO VITA SOLO IN GIARDINO

Associazione Una Luce Fuori Dal Lager, Rifugio ad Uboldo ( va ) SARONNO Sito web : www.canilisaronno.com

Siamo alle porte di Milano, a soli 20 minuti da Monza, Como e Varese

telefono: 3381658329 oppure 3339521373

mail : canilisaronno@gmail.com

Madare sms o whattapp di presentazione