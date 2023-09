Oliver e Quito, doppia emergenza al Sud: cani da salvare assolutamente • Terzo Binario News

Canile comunale di Palermo: Oliver, beagle maschietto 6 anni, abbandonato malato e denutrito……curare un proprio cane costa, così meglio abbandonarlo al suo destino….!!!

Oliver quasi cieco, vede poco, trema, non si muove neanche per mangiare, cerca di capire attraverso le ombre se c’è qualcuno buono, qualcuno che possa aiutarlo a sopravvivere…ma la paura è tanta e allora ripiega la testa e abbassa la palpebre!!!

Guardarlo fa male al cuore, è di una dolcezza devastante….. Oliver è l ombra di un beagle!!!

Per info Angela Verace 3397906162

Non si possono trasferire dei cuccioli in un mega canile nel quale poi si perderanno le tracce dovrebbe essere varata una disposizione ad hoc per i cuccioli con dei limiti ben precisi per i luoghi in cui si possono o non si possono mandare c’è sempre un vuoto legislativo di troppo in merito alla tutela degli animali,

per info whatsapp Letizia e Chiara 3276362179 3420320734 adozione urgenteeeeee urgenteeeeee non facciamolo entrare in canile se no sarà poi troppo tardi EMERGENZA CUCCIOLI!

DATA DI TRASFERIMENTO NEL MEGA CANILE: 15/09/2023!- MASSIMA DIVULGAZIONE

#QUITO

maschio, nato il 07/04/2023, taglia media, chip n. 380260044763273 – genitori sconosciuti! Accalappiato in via f.lli Salerno – #RENDE (CS)

Si affida previo colloquio conoscitivo.

Per info e adozione lasciare un messaggio WhatsApp:

Letizia 327 636 2179

Chiara 342 032 0734

Canile sanitario di Mendicino (Cosenza)