Voucher Sport Regione Lazio: un’opportunità per le famiglie di Civitavecchia • Terzo Binario News

È stato pubblicato l’Avviso “Voucher per lo Sport – individuazione dei destinatari (II edizione)”, promosso dalla Regione Lazio, un’importante misura a sostegno della pratica sportiva per i più giovani.

L’intervento è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con particolare attenzione ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e sociale, e prevede l’erogazione di voucher finalizzati a sostenere la partecipazione gratuita ad attività sportive presso associazioni e società sportive dilettantistiche e enti del terzo settore operanti in ambito sportivo.

Il Delegato allo sport Patrizio Pacifico ha dichiarato: “Si tratta di un’opportunità concreta per favorire l’accesso allo sport, promuovere corretti stili di vita e sostenere le famiglie nel percorso educativo e formativo dei propri figli. Invito le famiglie di Civitavecchia a presentare domanda e a cogliere questa importante occasione.”

Le candidature potranno essere presentate dalle ore 15:00 del 13 aprile 2026 alle ore 15:00 del 13 maggio 2026, salvo eventuali proroghe.

Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione è possibile consultare i canali ufficiali della Regione Lazio o rivolgersi agli uffici competenti.