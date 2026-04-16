Asl Roma 4 al Palio Marinaro per promuovere movimento e prevenzione • Terzo Binario News

Anche quest’anno la ASL Roma 4 partecipa al Palio Marinaro di Civitavecchia, in programma sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso il Porto storico di Civitavecchia, portando la prevenzione e la promozione della salute tra i cittadini.

Durante la mattinata saranno attive numerose postazioni informative e servizi gratuiti: controlli dei parametri vitali, valutazioni nutrizionali, screening diabetologico e dell’Epatire C (HCV), visite oculistiche e consulenze vaccinali. Spazio anche all’informazione su sicurezza, salute nei luoghi di lavoro e corretti stili di vita.

Presenti inoltre il Punto Unico di Accesso (PUA), il consultorio, i servizi per le dipendenze e gli Interventi Assistiti con Animali. Alle 10.30, presso la Fontana del Vanvitelli, si radunerà il Gruppo di Cammino Aziendale per la consueta camminata di salute a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Un’occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e promuovere salute e prevenzione in un contesto di comunità.