Santa Fermina, domenica concerto nella Cattedrale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Per celebrare la ricorrenza in onore di Santa Fermina anche quest’anno la
Curia di Civitavecchia ha organizzato un concerto che si terrà nella
Cattedrale San Francesco d’Assisi Domenica 19 aprile 2026 alle ore
19.30.
Protagoniste alcune compagini corali della città che da moltissimi anni
operano nel territorio locale, nazionale ed internazionale: il Coro della
Filarmonica di Civitavecchia e l’Ensensemble InCantus diretti da
Riccardo Schioppa , ed il Coro Arké diretto da Giovanni Cernicchiaro.
Collaborerà all’organo Dario Rossi.
Il pubblico avearà l’occasione di ascoltare un variegato repertorio di
musica sacra, con brani che spaziano dalla musica antica a quella
contemporanea.
I musicisti ringraziano Mons. Firringa ed il Vescovo Ruzza per il
coinvolgimento in un evento di alta levatura culturale e spirituale.