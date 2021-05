Voragine in via Zenodossio: auto inghiottite - Terzo Binario News

Voragine a Roma. Intervento della Polizia Locale in via Zenodossio: la Polizia Locale del gruppo V Prenestino è presente dalle 10,40 dove ha ceduto il manto stradale, inghiottendo due vetture, una Smart e una Mercedes. Il tratto interessato comprende i civici 2 e 20.

Presenti anche Vigili del fuoco (squadra del Tuscolano 1 e il funzionario di guardia) e personale Acea. Chiusa Via Zenodossio, da via Casilina a via Giovanni Maggi. I pompieri hanno riferito che nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il cedimento del manto stradale (profondo circa 6 metri e lungo 12) ha interessato due veicoli sprofondati sotto il garage sottostante una palazzina, provocando danni alle condotte della rete idrica.