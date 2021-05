Vandali scatenati a Piana del Sole: colpito l'asilo nido di via Sabbadino - Terzo Binario News

“Questa notte assurdo atto vandalico da parte di ignoti all’Asilo nido privato convenzionato La Via Lattea in via Cristoforo Sabbadino a Piana del Sole. Devastati ambienti, deturpati arredi e svuotati gli estintori”. Questo quanto segnalato da Valerio Garipoli, che ha aggiunto: “Immediata nota di denuncia di Fratelli d’Italia MunicipiO XI a tutte le forze dell’ordine”.

“Massima solidarietà ai dirigenti scolastici ed operatori. Sempre più necessario un sistema di video sorveglianza integrato a tutela delle strutture scolastiche dei bambini!” ha notato Garipoli.

Secondo quanto appreso da Terzo Binario, nella notte è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo. Dalle informazioni raccolte, ignoti hanno cercato di rubare generi alimentari, ma il cibo è stato poi trovato all’interno. L’allarme è stato poi disattivato dai Vigili del fuoco.