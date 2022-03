Voci e volti dal lockdown, a Sala Ruspoli a Cerveteri la mostra di Vincenzo Mattei - Terzo Binario News

L’evento è curato da Graziella Melania Geraci e con il patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’Assessorato alle politiche culturali.

Il 27 marzo presso la Sala G. Ruspoli a Cerveteri si terrà COMMUNITY C._Voci e volti del lockdown di Vincenzo Mattei, a cura di Graziella Melania Geraci e con il patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’Assessorato alle politiche culturali. La mostra fotografica indaga il sentire di una comunità durante e subito dopo il primo lockdown attraverso un centinaio di fotografie e un video.

L’evento si propone come un archivio storico di ciò che ormai è entrato nella normalità e nell’immaginario comune: i luoghi vuoti, le file fuori al supermercato o alla farmacia, le mascherine, le dirette sui social e le persone con le loro attività commerciali, le cui testimonianze dirette sono affidate alle interviste fatte dal reporter. I volti ritratti sono quelli dei piccoli eroi del vivere quotidiano, quelli che rimasero aperti dopo l’annuncio del 9 marzo 2020 che imponeva la chiusura e vietava gli spostamenti, sono le immagini delle persone che rappresentarono gli unici punti di riferimento per la socializzazione di una cittadinanza isolata e spaesata. Macellai, cassieri dei supermercati, fornai, meccanici, ristoratori, volontari della protezione civile, erano la luce della normalità in una realtà spiazzante, coloro che svolgendo le proprie attività quotidiane mandavano avanti l’intera comunità. COMMUNITY C. non rappresenta, tuttavia, solo la memoria collettiva di Cerveteri, ma il simbolo di come abbiamo vissuto tutti la distanza, la paura, la separazione ma anche la speranza.

La mostra si apre infatti volutamente nel momento in cui è stato revocato l’obbligo delle mascherine all’aperto, ed è stato proprio il flash mob di parte della cittadinanza cerveterana, sindaco compreso, che Vincenzo Mattei ha ritratto: l’atto di lanciare in aria le mascherine diventa simbolo di fiducia nel domani e viene proposto quale immagine emblematica della mostra.

COMMUNITY C. sarà visitabile il 27 marzo dalle 11.30 alle 19.00 mentre fino al 1 aprile dalle 15.00 alle 19.00

VINCENZO MATTEI Scrittore, blogger e giornalista freelance. Ha vissuto e lavorato a il Cairo dal 2006 al 2014. Collabora con il giornale Il Manifesto per il supplemento culturale Alias e per la pagina degli esteri. Conoscitore della cultura e della lingua arabo-egiziana, ha sviluppato relazioni con alcune tra le maggiori personalità socio-politico-culturali e con parte delle realtà alternative della capitale egizia. Si dedica a reportage socio culturali che accompagna con fotografie dal piglio realistico. Ha pubblicato per la Poiesis Editrice i romanzi “Le voci di Piazza Tahrir” e “Egitto. La rivoluzione tradita. La fine delle ideologie islamiche”.

INFORMAZIONI Community C. di Vincenzo Mattei a cura di Graziella Melania Geraci

PATROCINIO: Comune di Cerveteri e Assessorato alle politiche culturali

LUOGO: Sala Ruspoli, Piazza Santa Maria, Cerveteri, Roma

QUANDO: dal 27 marzo al 1 aprile 2022 dalle 15.00 alle 19.00 o su appuntamento

OPENING: 27 marzo dalle 11.30 alle 19.00