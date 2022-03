Un nuovo trionfo per l'Asd Dimensione Danza 2000 di Alessandra Ceripa - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Associazione

Eccellente prestazione della scuola etrusca, impegnata sabato 19 marzo nel concorso nazionale “In punta di piedi “ organizzato a Roma nel Teatro Orione dall’associazione Ballet-ex , della prestigiosa maestra Luisa Signorelli, che ha visto la partecipazione di un notevole numero di scuole di danza.

Le ballerine e i ballerini della scuola cerite , presenti in tutte le categorie sono stati protagonisti di eccellenti prestazioni, tutte premiate dai giudici. Grande gioia per il premio piu’ prestigioso per il “migliore lavoro coreografico di tutte le categorie e discipline” assegnato alla coreografia “Alba chiara”, danzato dal corso “Etruria dance company 1-2. Inoltre le ragazze etrusche sono state cosi’ premiate : Categoria baby modern: secondo posto per il corso della Tecnica 2, categoria juniores contemporaneo: secondo posto per il corso Avanzato e menzione speciale per il corso Intermedio, categoria senior contemporaneo : secondo posto per il corso Etruria dance company 1-2 e terzo posto per il corso Etruria dance company 3.

Soddisfattissima la Direttrice artistica Alessandra Ceripa che ha tenuto a precisare: ringrazio Luisa Signorelli che in questo periodo difficile ha saputo difendere il concetto puro di amore per la danza , per l’arte e la bellezza. Ringrazio l’insegnante Arianna Galassi, mia compagna di viaggio con la quale abbiamo preparato queste coreografie e tutte le mie allieve e allievi , anche coloro che non hanno potuto partecipare per noti motivi. A tutte, il ringraziamento per la grande crescita e maturità che state raggiungendo. La partecipazione ai concorsi è importante e i buoni risultati sono sempre motivo di felicità anche perchè sempre discendenti dal continuo e costante lavoro quotidiano. Nel mio concetto di scuola di danza la gara non è mai stata intesa come competizione ma come esperienza e oggi ho visto chiaramente che avete ballato con impegno , cuore , anima. La nostra tenacia, non è venuta meno anche in questi difficili ed è stata premiata.

Al concorso di Luisa Signorelli la nostra scuola ha partecipato con piu’ gruppi , composti da un notevole numero di ballerine e ballerini, e questo permettetemelo di dirlo è il premio piu’ importante.

Colgo l’occasione per comunicare che alla fine di questo anno accademico proporremo, venendo incontro a richieste di molte scuole di danza da tutta Italia il “ Trofeo Eufronio “per il quale stiamo preparando l’organizzazione.”