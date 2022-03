Il Partito Democratico di Cerveteri ricorda le vittime innocenti della mafia - Terzo Binario News

“21 marzo Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La Giornata nasce dal dolore di una mamma che perse il figlio proprio nella strage di Capaci e che da allora non sente pronunciare mai il suo nome. Per questo dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene scandito il lungo elenco di nomi e cognomi vittime delle mafie come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. La data della manifestazione è il primo giorno di primavera, scelto in quanto simboleggia sia la rinascita e la vita, sia l’inizio di un percorso di impegno e di speranza”.

Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di Cerveteri