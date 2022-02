Vivere vicino a centrali a carbone aumenta il rischio di disturbi e disabilità del neurosviluppo dei bambini - Terzo Binario News

ll dottor Giovanni Ghirga, membro del Comitato Scientifico

della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE, Italia), da sempre molto attento ai problemi legati all’inquinamento a Civitavecchia, ci tiene a rendere noto i risultati di uno studio molto importante del 2021, effettuato in collaborazione dalla University of

Louisville, Louisville, KY, dalla Ohio State University, Columbus, OH, dalla Brown University, Providence, RI e dalla University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, USA.

Tali risultati hanno messo in evidenza un impatto negativo della residenza vicino alle centrali elettriche a carbone sulla salute neurocomportamentale dei bambini.

La ricerca già in precedenza aveva dimostrato il legame tra gli inquinanti emessi dalle centrali elettriche a carbone e l’insorgenza di problemi di sviluppo neurologico come il ritardo del linguaggio, il ritardo delle capacità motorie, uno più scarso controllo cognitivo, la sindrome dello Spettro Autistico [ASD] e la sindrome caratterizzata da Difficoltà di Attenzione associata a Iperattività ADHD.

Le centrali elettriche a carbone, le quali sono una delle principali cause di inquinamento atmosferico a causa delle emissioni di SO2, NOx, particolato fine e numerosi altri elementi e sostanze tossiche, come l’arsenico ed il mercurio, possono avere un impatto negativo sulla salute dei residenti nelle comunità vicine.

Le polveri fini ed ultrafini, emesse dalle centrali elettriche a carbone e ricche di elementi tossici, possono raggiungere il cervello indirettamente attraverso i polmoni ed il flusso sanguigno o direttamente attraverso il bulbo olfattivo, causando sintomi neurocomportamentali.

Ricerche approfondite hanno suggerito che, rispetto agli adulti, i bambini sono più vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico. I bambini che vivono vicino alle centrali elettriche possono essere a rischio di cattive condizioni di salute. I bambini che vivono in prossimità di centrali elettriche a carbone hanno un aumento di disturbi respiratori rispetto ai bambini che non vivono vicino a centrali elettriche.