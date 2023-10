Visite guidate e progetti con le scuole, tante attività in arrivo alla Palude di Torre Flavia • Terzo Binario News

Dal 10 ottobre al 10 novembre, tutte le mattine dalle 8 alle 12, sabati e domeniche comprese, riprenderà l’attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico presso l’area protetta Monumento naturale Palude di Torre Flavia (via Roma 141, Ladispoli), coordinata dall’ornitologo naturalista Daniele Iavicoli. Ingresso libero, meglio se su prenotazione.

Le scuole sono invitate: le attività di cattura, inanellamento e rilascio sono particolarmente interessanti e formative per gli studenti (e per tutti gli interessati).

Per quanto riguarda le scuole di Cerveteri e le visite nell’Area Nord di Torre Flavia, ci si può rivolgere all’Associazione Scuolambiente, inserita nel Catalogo Gens di Città Metropolitana Roma Capitale, operativa da anni con gli Ecolaboratori in classe e le visite guidate nell’Area Nord dell’Oasi Naturale, secondo le modalità indicate dai progetti già inviati agli Istituti del territorio.

PROGETTO ISOLA DEL TESORO.

Per l’ottavo anno consecutivo la Palude di Torre Flavia sarà aperta alle scuole. Visite guidate gratuite dalle 9 in poi di tutti i lunedì e martedì. Visite esperienziali su tematiche legate al mare e alle dune (plastica, marine litter, fratino), agli uccelli, alle acque dei canali (gamberi, tartarughe, pesci) e a mille altre cose. Consigliamo di prenotarsi da subito per evitare sovrapposizioni.

Da ottobre ci sarà la possibilità di prenotare visite guidate a tema con le guardie zoofile Nogra che si metteranno a disposizione anche per incontri in classe.

Per prenotare: Corrado Battisti +39 328 228 9873