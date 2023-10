Le Farmacie comunali di Ladispoli aderiscono all'iniziativa “Carrello Antinflazione” • Terzo Binario News

Le Farmacie Flavia Servizi aderiscono all’iniziativa “Carrello Antinflazione” promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per contenere i prezzi dei beni di prima necessità, pertanto dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre, all’interno delle farmacie comunali, i cittadini possono trovare una selezione di articoli a prezzi contenuti e fissi.

L’iniziativa non riguarda i farmaci che, come ribadito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), non rientrano tra i prodotti di largo consumo assoggettabili alle promozioni in questione.

Nel territorio le sole farmacie ad aver aderito all’iniziativa sono le Farmacie Comunali di Ladispoli, da oggi con nuovi orari di apertura:

Farmacia 1, via Firenze 44 -aperta dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 dal lunedì al sabato;

Farmacia 2 viale Europa 22 – aperta dalle 8:30 alle 20:00 orario continuato dal lunedì al sabato;

Farmacia 3 via Bari 72 – aperta dalle 8:30 alle 20:00 orario continuato, tutti i giorni compresi i festivi;

Farmacia 4 via Roma 88a aperta dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 dal lunedì al sabato.