Si barrica dalla madre al Laurentino 38 per non farsi arrestare, 39enne prelevato dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia Roma-Eur, con il supporto dei Carabinieri delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) del Nucleo Radiomobile di Roma e del Negoziatore del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, hanno eseguito un provvedimento di misura di sicurezza detentiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 39enne originario della provincia di Napoli, senza fissa dimora e gravato da precedenti. L’uomo deve espiare un anno di reclusione presso la Casa Lavoro di Vasto (CH) per furti seriali commessi nella capitale tra il 2020 e il 2024.

L’operazione è scattata, nel quartiere Laurentino 38. Individuata la possibile presenza del ricercato in via Fenoglio presso l’abitazione della madre, una donna di 69 anni, i Carabinieri hanno raggiunto l’appartamento, avvertendo distintamente diverse voci provenire dall’interno. Tuttavia, nonostante i ripetuti tentativi di farsi aprire, nessuno ha risposto alle intimazioni dei militari.

Considerata la situazione di potenziale pericolo e la ferma resistenza del soggetto a consegnarsi, sul posto sono immediatamente intervenuti i militari specializzati delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) del Nucleo Radiomobile di Roma e il Negoziatore del Comando Provinciale. Presenti in supporto anche i Vigili del Fuoco.

Il Negoziatore dei Carabinieri ha quindi avviato una complessa opera di persuasione e un protratto colloquio psicologico con l’uomo barricato all’interno. Al termine della trattativa, convinto dall’efficace mediazione del militare, il 39enne ha infine desistito dai propri intenti e ha spontaneamente aperto la porta d’ingresso, consentendo l’accesso ai militari in totale sicurezza e senza alcuna problematica.

Oltre all’uomo, all’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno identificato un ragazzo di 28 anni e una donna di 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’arrestato è stato condotto e associato presso la Casa Lavoro di Vasto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.