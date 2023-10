Mercoledì a Ladispoli consiglio su bilancio e debiti extra • Terzo Binario News

Ultimo punto all’ordine del giorno le giustificazioni di Pascucci per le assenze

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 04/10/2023 alle ore 16:00 e in seconda convocazione per il giorno 04/10/2023 alle ore 16:30 presso la sede municipale in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

Bilancio consolidato anno 2022, approvazione ai sensi dell’articolo 11-bis, cc. 1-3, d.lgs. N. 118/2011

Riconoscimento debito fuori bilancio, servizi sociali, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E)

Del d. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.,

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A), del

T.u.e.l. derivante dalla sentenza n. 397/2023 del tribunale di Civitavecchia

Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’articolo 175 del tuel 267/2000 e Contestuale adeguamento del dup 2023/2025 (var. 12/2023)

Modificazione dell’art. 8 delle deliberazioni c.c. n. 80/1998 e n. 7/2013 – “regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi

Economici di qualunque genere a persone/enti pubblici e privati”

Approvazione nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e della Costituzione delle unioni civili.

Esame delle giustificazioni presentate da consigliere comunale a seguito di declaratoria di Decadenza ai sensi dell’art. 43 tuel e dell’art. 15 dello statuto comunale – determinazioni.