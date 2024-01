Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa, il programma fino al 7 gennaio • Terzo Binario News

Il Nuovo Anno porta tante soprese al Villaggio di Natale nell’ultima settimana di programmazione fino al 7 gennaio.

Nel borgo medievale, vestito a festa e sospeso tra realtà e fantasia, si potrà vivere un’atmosfera magica e gioiosa per visitatori tutte le età.

Tante proposte che animeranno il Villaggio con spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia, fuochi di artificio, mercatino dell’artigianato e di prodotti locali e natalizi, un’area area food and beverage.

All’interno della Casa i bambini potranno trovare la Befana che ha preso il posto di Babbo Natale che è tornato al Polo Nord.

Martedì 2 gennaio alle ore 11:00 Leggetevi forte, a cura di Catapulta teatro circo con letture per bambini da 3 a 6 anni. Alle ore 12:00 l’ animazione itinerante con la Parata delle principesse Elsa e Anna, Olaf, Rapunzel, Cenerentola, Biancaneve e Ariel. Le splendide beniamine sfileranno per le strade del castello animandolo con sorrisi e dolce musica. A sorpresa alle ore 15:00 ci sarà Trova il Grinch. Nel villaggio di Natale si aggira dispettoso il Grinch, nascondendosi per non essere scoperto. I bambini che riusciranno a fotografarlo avranno diritto a un ghiotto premio. Alle ore 16:00 lo spettacolo di magia con il mago Pablo che incanterà il pubblico con i suoi giochi di prestigio e le fantastiche illusioni coinvolgendo grandi e piccini. La sua particolarità sono gli animali esotici che cura e addestra con amore. Dalle ore 17:00 fino alle 19:00 Brindisi di inizio anno, nel mercatino della piazza degli Artigiani per festeggiare l’arrivo del 2024 con vini del territorio e torroni e alle 17:30 il Concerto Dixie band.

Mercoledì 3 gennaio alle ore 11:00 lo spettacolo di marionette Puppets natalizio. Alle 15:30 torna con il suo spettacolo di magia il Mago Pablo e alle ore 17:00 da non perdere la Tombolata di Natale nella Casa di Babbo Natale.

Ogni bambino che entrerà nella Casa di Babbo Natale riceverà in regalo una cartella per la tombolata e gli elfi e la Befana consegneranno i premi ai vincitori.

Giovedì 4 gennaio alle ore 11:00 tornano le marionette con lo spettacolo Puppets natalizio, alle 15.30 la magia del Mago Pablo e alle ore 16:00 Imparare divertendosi, un laboratorio creativo per bambini che hanno voglia di divertirsi socializzare e perché no, imparare nuove cose nella Casa di Babbo Natale che sarà replicato alle ore 15.00 anche il 5 e il 6 gennaio.

Venerdì 5 gennaio alle 11:00 spettacolo Aspettando la Befana con le magie dello spazzacamino, lo show di magico Valentino e il clown Pastasciutta che allieteranno grandi e piccini con giocolerie, scuola di trampoli a spalliera e magia comica. E si potrà scrivere insieme la letterina alla befana con il coniglio Gigetto. Alle 12:00 a grande richiesta torna la Parata dei Super eroi e alle 15:30 lo spettacolo del Mago Pablo che incanterà con i suoi giochi di prestigio e le fantastiche illusioni coinvolgendo grandi e piccini. Alle 16:30 animazione musicale per i più piccini con balli e danze Trucco, Colori e sculture di palloncini e per finire alle 18:30 Concerto sax e piano con il maestro Francesco Davia.

Sabato 6 gennaio alle ore 11:00 un laboratorio di riciclo creativo con la creazione giochi da materiali di riciclo. Alle 12:30 spettacolo circense Dani e la giocoleria. Un eccentrico spettacolo di Giocoleria Comica, basato su tecniche circensi, teatrali ed interazione con il pubblico. Miss Dani una clown giocoliera dal sorriso contagioso, capace di coinvolge qualsiasi tipo di pubblico con abilita circensi e sketch da commedia all’italiana! Alle 16:00 torna lo spettacolo del mago Pablo e alle 16:30 Animazione musicale per i più piccini con balli e danze con trucco, colori e sculture di palloncini.

Da non perdere nel Bosco incantato alle 17:30 i fuochi d’artificio scelti appositamente per il rispetto dell’ambiente grazie al basso impatto acustico e con l’accompagnamento di uno show musicale.

Infine gran finale domenica 7 gennaio alle 11:00 con il Concerto Swing quartet e la Parata Bing per i più piccini. Alle 12:00 lo spettacolo circense Giullari di periferia, un trio di giocolieri/artisti propone la propria arte nelle piazze, nei parchi e nei vicoli e alle ore 16:00 Animazione musicale per i più piccini con balli e danze con trucco, colori e sculture di palloncini.

L’organizzazione e la supervisione delle attività del Villaggio del Natale sono a cura di LAZIOcrea con gli allestimenti e la programmazione artistica di MM Idea e il progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Direzione regionale Ambiente, la Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento Naturale di Pyrgi, d’intesa con MiC, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

L’Ostello

Durante tutto il periodo natalizio rimarrà aperto anche l’Ostello, con il Cortile della Rocca anch’esso illuminato a festa, offrendo così la possibilità agli ospiti che soggiornano all’interno del Villaggio di visitare tutte le attrazioni in un’atmosfera magica con la propria famiglia.

I Musei

I visitatori potranno integrare l’esperienza del Villaggio di Natale anche con la visita culturale ai Musei del Castello, un viaggio nella storia, dall’antica Pyrgi etrusca ripercorrendo tutte le epoche fino ai nostri giorni. I Musei saranno aperti nello stesso orario del Villaggio e, con il biglietto di ingresso ai musei, si usufruisce della sosta gratuita di 3 ore all’interno dell’ampio parcheggio a disposizione.

Le Aree ristoro e il parcheggio

Previste aree dedicate al ristoro dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia. Disponibile un ampio parcheggio antistante l’ingresso al Castello. La sosta è a pagamento € 0,50 l’ora.

Orari

Ingresso

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

fino al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Costo del biglietto di ingresso

– da 0 a 6 anni: gratis

– da 7 anni a 12 anni: ridotto € 3

– da 13 anni in su: € 6

Agevolazioni e gratuità:

– in favore dei possessori della LAZIO Youth Card (giovani di età compresa tra 14 e 30 anni non compiuti): una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– in favore degli ospiti dell’Ostello: una riduzione sul biglietto di ingresso pari a circa il 20% (biglietto di ingresso di € 4,50)

– gratuità per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, nel caso quest’ultimo sia necessario.

Tutto il programma sul sito www.castellodisantasevera.it