Il "concerto a lume di candela" emoziona a Cerveteri: standing ovation al Granarone • Terzo Binario News

Il primo appuntamento culturale del 2024 fa registrare il tutto esaurito. Granarone esaurito in ogni ordine di posto

Una serata straordinaria quella appena vissuta all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Primo appuntamento culturale del 2024 nel Natale Caerite, cartellone messo a punto dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, un concerto emozionante, suggestivo, un’esperienza unica a lume di candela.

Da Nicola Piovani con “La Vita è bella” alla Primavera di Vivaldi, fino ad Ennio Morricone, del quale in un’atmosfera elegante e quasi surreale, accesa solamente dalle candele, sono state eseguite “C’era una volta in America” e “Nuovo Cinema Paradiso”.

Applausi a scena aperta per i musicisti (quattro archi e un pianoforte), ma anche per il tenore, che si esibito in tantissimi brani della musica italiana, tra cui “Un amore così grande”, “Buongiorno a te”, “Mamma” e molto altro ancora.

Non è chiaramente mancato un Medley natalizio, con alcune delle colonne sonore più belle del periodo di festa.

In chiusura, standing ovation dopo gli ultimi due brani, il “Lucevan le stelle” e “Caruso”, del mai dimenticato Lucio Dalla.

Una serata davvero eccezionale, ad ingresso gratuito, ma per la quale se ci fosse stato un biglietto di ingresso sicuramente non si sarebbe opposto considerata la straordinaria qualità del prodotto offerto. Un’emozione che oltre 130 spettatori hanno potuto vivere, gremendo non soltanto tutte le sedie disponibili al Granarone, ma assiepandosi anche ai lati della sala e sui banchi del Consiglio comunale stesso.

Un evento che testimonia come la stagione culturale etrusca sia fiorente già dai primi giorni del nuovo anno.