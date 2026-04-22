“Vicinato Femminista”: a Cerveteri una rete di formazione per contrastare la violenza di genere • Terzo Binario News

​Quattro appuntamenti organizzati dalla Cooperativa Be Free per formare cittadini consapevoli e creare luoghi sicuri sul territorio. Il Sindaco Gubetti: “Il Centro AntiViolenza di Cerveteri punto di riferimento per tutto il territorio”

​“Vicinato Femminista”: quattro incontri formativi, di cui tre online e uno in presenza, per formare e informare su come attivare i servizi presenti nel territorio sul contrasto alla violenza di genere e alla costruzione di una rete diffusa di luoghi sicuri, consapevoli e accoglienti.

​Ad organizzarli è la “Be Free Cooperativa Sociale”, realtà affidataria del Centro AntiViolenza di via dei Bastioni a Cerveteri. I primi tre incontri si svolgeranno in modalità remota nelle giornate del 5, 12 e 19 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, mentre l’ultimo è fissato per il mese di giugno in orario ancora da definire, ma comunque pomeridiano.

​Gli incontri sono aperti a tutti: spazieranno dalla presentazione della Cooperativa Be Free a come accogliere e ascoltare una persona vittima di violenza e a quali strumenti e servizi è possibile attivare, informando su come ognuno di noi può comportarsi nel caso in cui fosse a conoscenza di episodi di maltrattamenti o violenza.

​L’incontro conclusivo, che si svolgerà in presenza, vedrà la realizzazione di un laboratorio esperienziale di Teatro Forum con “Parteciparte”, come spazio di restituzione collettiva, confronto e attivazione. Un momento in cui mettere in atto quanto appreso durante l’intero corso. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ad indicare l’adesione alla rete del Vicinato Femminista e l’impegno a essere un nodo sicuro, riconoscibile e informato all’interno del territorio, oltre a una breve pubblicazione con una sintesi degli incontri e i contatti del Centro AntiViolenza e degli altri centri del territorio.

​“Ringrazio la Cooperativa Be Free, la coordinatrice Ileana Aiese Cigliano e tutti coloro che ogni giorno lavorano all’interno del Centro AntiViolenza di Cerveteri, che ricordo essere territoriale e dunque accessibile a tutti, anche ai non residenti – ha dichiarato la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti – negli anni è divenuto purtroppo un punto di riferimento per tante donne, a testimonianza di quanto la violenza di genere rappresenti sempre di più una vera e propria piaga. Il Centro AntiViolenza è un’eccellenza del nostro territorio e una risposta concreta su un tema di cui si dibatte in tanti contesti, ma sul quale poi sono poche le realtà che davvero investono risorse. Noi non soltanto abbiamo lavorato affinché fosse aperto, ma ogni anno rinnoviamo l’impegno per sostenerlo e mantenerlo sempre attivo e funzionale”.

​“Invito dunque le realtà del territorio, le associazioni, il mondo della scuola e tutta la cittadinanza a partecipare a questo ciclo di incontri – conclude la Sindaca Gubetti – che rappresentano un’occasione importantissima per diventare parte attiva nel contrasto alla violenza di genere. Essere cittadini formati a gestire ed intercettare situazioni in cui la violenza di genere è presente vuol dire costruire una rete sociale fondamentale, primo passo per estirpare questo male. Solamente così possiamo costruire, giorno dopo giorno e passo dopo passo, una società libera dalla violenza”.

​Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link:

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