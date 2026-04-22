Qualità del mare eccellente a Cerveteri: il Sindaco Elena Gubetti rivendica i risultati della rivoluzione dei depuratori • Terzo Binario News

“In soli tre anni di mandato abbiamo chiuso il cerchio sulla depurazione: i dati Arpa non sono un caso, ma il frutto di una pianificazione strategica portata a termine con determinazione”

“La qualità eccellente delle acque del mare di Cerveteri certificata dall’Arpa Lazio non è un traguardo arrivato per caso, ma il risultato diretto di una precisa scelta amministrativa: aver messo la tutela ambientale e il sistema della depurazione al centro della nostra agenda sin dal primo giorno”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, a commento dei dati ufficiali sulla balneabilità della costa.

“Spesso i risultati ambientali richiedono decenni per essere visibili, ma a Cerveteri abbiamo impresso un’accelerazione senza precedenti. Nei primi tre anni di mandato, questa Amministrazione ha portato a compimento un piano di riorganizzazione totale delle infrastrutture idriche, risolvendo criticità che gravavano sul territorio da troppo tempo – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – a Campo di Mare abbiamo dismesso definitivamente il vecchio depuratore, una struttura vetusta non più idonea. Grazie alla realizzazione del bypass di collegamento che abbiamo chiesto e ottenuto da Acea, oggi i reflui vengono convogliati verso l’impianto di Cerenova, garantendo uno scarico sicuro e controllato”.

“Al Sasso siamo intervenuti su una situazione ferma da anni. Abbiamo sistemato definitivamente il depuratore e, passaggio fondamentale, lo abbiamo trasferito in gestione ad Acea, garantendo così standard operativi di alto livello – prosegue – e a Ceri abbiamo costruito e consegnato ad Acea il nuovo depuratore, mettendo in sicurezza un’area di immenso valore paesaggistico e storico”.

“Vedere oggi il nostro mare classificato come ‘Eccellente’ – prosegue il Sindaco – è la risposta più chiara a chi, negli anni, ha provato a fare sciacallaggio politico basandosi su analisi non ufficiali. I dati dell’ente titolato, l’Arpa, premiano invece il lavoro serio fatto dai nostri uffici e la nostra insistenza nei confronti di Acea Ato 2 per portare a termine opere attese da una vita”.

“Avere acque pulite significa tutelare la salute pubblica, valorizzare il patrimonio dei nostri balneari e rendere Cerveteri una meta turistica sempre più competitiva – conclude Elena Gubetti – continueremo a vigilare ogni giorno, insieme alle Forze dell’Ordine e alle autorità marittime, perché questo standard di eccellenza diventi la normalità definitiva per il nostro litorale”.