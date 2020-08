Via Salaria: morto ciclista di 78 anni - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

All’altezza del chilometro 19,700, direzione fuori Roma, un ciclista di 78 anni è morto: l’episodio è avvenuto alle 8,30 di martedì 25 agosto.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo III Nomentano, per la segnalazione di una persona a terra. Subito è stato richiesta l’eliambulanza: il personale medico ha avviato procedure di rianimazione ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Da stabilire con precisione, quindi, la causa della morte, al momento riconducibile ad un malore. I caschi bianchi hanno eseguito gli accertamenti di rito sullo stato dei luoghi e provveduto ad agevolare la viabilità nella zona, con chiusura momentanea della via per consentire l’arrivo dell’elisoccorso.