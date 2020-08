Aranova, rotatoria in via Raulich: lavori in corso - Terzo Binario News

“Sono in corso ad Aranova i lavori per la realizzazione della rotatoria alla fine di via Raulich che consentirà all’autobus di transitare in tutta sicurezza”. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra.

“Ringraziamo l’assessorato ai Trasporti guidato da Paolo Calicchio e gli uffici tecnici comunali che hanno seguito da vicino la questione – proseguono –. In questo modo, infatti, tornerà il trasporto pubblico locale a Valle Coppa, una porzione del nostro territorio densamente abitata”.

“Era un problema irrisolto quello del passaggio dell’autobus su via Raulich, dovuto a questioni di spazi e conformazione della strada. Ora con la realizzazione della rotonda, che si può fare grazie alla cessione di terreno da parte di privati, consentirà un passo avanti nel trasporto pubblico locale ad Aranova”.