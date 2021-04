Via Filippo Cesare Annessi: cade in un cavedio, grave 82enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

È caduto all’interno di un cavedio, dove stavano effettuando dei lavori al di sotto di un edificio. È quanto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 26 aprile in via Filippo Cesare Annessi. Un uomo di 82 anni, un condomino, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Al momento dell’intervento del personale medico, l’anziano era vigile. Sul posto i Vigili del fuoco della squadra 10/A e i carabinieri della stazione Roma Alessandrina. L’82enne è stato stabilizzato sulla barella spinale, in modo tale da poterlo rimuovere senza ulteriori traumi.