Addio al professor Giuliano Alessi, il ricordo del sindaco Tidei - Terzo Binario News

Papà del collega Alessio, a cui va l’abbraccio della Redazione

“Apprendo con grande rammarico della prematura scomparsa del Prof. Giuliano Alessi. Un insegnante che ha coltivato tantissime generazioni di giovani studenti di Santa Marinella.

Un cittadino esemplare, un professore modello che celava, dietro il suo fare severo, un cuore grande e l’amore per la scuola e per la musica. Leggo con commozione tutti i pensieri di cordoglio sui social network che tanti ex alunni, di diverse età, gli stanno rivolgendo.

Ricordi di lezioni di musica, presso la Scuola Media Carducci dove ha prestato il suo onorato servizio per più di 40 anni. Questo messaggio voglia giungere alla sua famiglia, in segno di stima e di ammirazione per il contributo che il Prof. Alessi ha dato a Santa Marinella, alla Scuola Carducci, agli studenti, alla citta intera”.

Pietro Tidei

Oggi alle ore 15.00 presso la chiesa di San Giuseppe, in via della Libertà, 19, Santa Marinella le esequie del Professore.

Dalla Redazione un abbraccio al collega Alessio.