Via Albergotti, parco nel degrado: la denuncia della Lega - Terzo Binario News

“L’area giochi ‘Pierluigi De Paola’ di via Albergotti, adiacente al parco del Pineto, ‘era una volta’ un gioiello in cui anziani, famiglie e bambini convivevano e socializzavano. Era una volta, perché oggi, per colpa dell’amministrazione pentastellata che governa la città da cinque anni, quest’area è divenuta luogo di sbandati e balordi di ogni sorta nonché discarica a cielo aperto”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini e il coordinatore della Lega nel XIII Municipio, Angelo Belli.

“Non solo: la manutenzione da parte del Comune era pressoché a costo zero, poiché erano gli anziani del quartiere a occuparsi di tutto prima che venisse loro revocato l’incarico. Chiediamo alla Raggi di occuparsi – in questi ultimi pochi mesi che le restano da sindaca di Roma – anche di ambiente e decoro e non solo di monopattini peraltro lasciati un po’ ovunque nelle vie e nelle piazze di Roma generando ulteriore degrado”.