Insediamenti abusivi al Portuense e a San Pantaleo, Lega: "Amministrazione Raggi inefficiente" - Terzo Binario News

“Dopo molteplici segnalazioni da parte di cittadini e comitati di quartiere, abbiamo fatto un sopralluogo sotto il ponte di via Portuense, ed abbiamo constatato la presenza di un nuovo insediamento tra gli arbusti. È l’ennesimo campo abusivo della zona, difatti ce n’è un altro a breve distanza in zona San Pantaleo, che sta minando la percezione della sicurezza dei cittadini”. Così in una nota Daniele Catalano, già capogruppo Lega Municipio XI, Enrico Nacca Lega XI e Alessandra Costantini della Lega Roma.

“Anche sul versante campi rom l’Amministrazione Raggi sta dimostrando tutta la propria inefficienza e incapacità amministrativa. Il prossimo anno ci vorrà un cambio di passo deciso anche sotto questo aspetto. Invieremo nelle prossime ore una nota urgente alla polizia locale, servizi sociali, forze dell’ordine”