Verso il Palio dell’Anello di Tarquinia, incontro su sicurezza e benessere animale • Terzo Binario News

Prosegue il ciclo di appuntamenti culturali e di approfondimento che accompagna la città di Tarquinia verso l’edizione di maggio del Palio dell’Anello. Venerdì 17 aprile, alle ore 17, la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà un incontro di fondamentale importanza tecnica e scientifica dedicato alla tutela degli animali e alla gestione delle manifestazioni storiche.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della rievocazione tarquiniese, ponendo l’accento sulla responsabilità e sulla conformità alle più recenti disposizioni legislative che regolano il settore delle manifestazioni popolari con l’impiego di equidi. Ad aprire la sessione saranno i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura Roberta Piroli. L’incontro sarà moderato da Alberto Blasi, presidente del consiglio comunale e coordinatore organizzativo del Palio dell’Anello. Il focus della conferenza, affidato al relatore Giovanni Chiatti, verterà sul tema: “Il benessere degli animali e la sicurezza pubblica nelle rievocazioni storiche”. L’intervento approfondirà i pilastri normativi che oggi definiscono il perimetro d’azione di tali manifestazioni:

DPCM 8 gennaio 2025: verranno analizzati i nuovi standard e i requisiti tecnico-organizzativi previsti per le manifestazioni con equidi, volti a garantire l’incolumità pubblica e l’integrità dei partecipanti.

D.Lgs. 36/2021 e la figura del “Cavallo Atleta”: un passaggio cruciale riguarderà il riconoscimento giuridico del cavallo coinvolto nel Palio dell’Anello non più solo come animale da rievocazione, ma come vero e proprio atleta, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutele sanitarie, standard di allenamento e protocolli di benessere.

Sicurezza e Benessere: l’analisi si estenderà alle procedure operative necessarie per coniugare l’agonismo della giostra medievale con i più alti livelli di protezione animale, assicurando che la tradizione si svolga in un contesto di massima sicurezza per la comunità.

Il Palio dell’Anello si conferma così non solo una celebrazione dell’identità storica e delle atmosfere cavalleresche di Corneto, ma anche un esempio di gestione moderna e consapevole del patrimonio zootecnico e culturale. Il programma di incontri si concluderà il prossimo 24 aprile con l’intervento di Maria Anna Chiatti dedicato alla famiglia Vitelleschi nella Corneto del XV secolo. L’evento è aperto al pubblico.