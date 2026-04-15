Nuovi open day per la Cie a Roma • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi II, VI, XII e XIII (sabato 18) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 18 aprile che in quella di domenica 19 aprile.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 17 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 18 APRILE 2026

– Municipio II: la sede di Dire Daua 11 sarà aperta sabato 18 aprile dalle ore 8.00 alle 13.00;

– Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 18 aprile dalle ore 8.00 alle 16.30;

– Municipio XII: la sede di via Fabiola, 14 sarà aperta sabato 18 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30;

– Municipio XIII: la sede di via Aurelia, 470 sarà aperta sabato 18 aprile dalle ore 8.30 alle 13.30.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 18 aprile dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 19 aprile dalle 8.30 alle 12.30.