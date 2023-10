Verso il Consorzio per le politiche sociali di Cerveteri • Terzo Binario News

Ieri in Regione Lazio si è tenuto un importante incontro organizzato dall’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Massimiliano Maselli e la Direttrice Regionale per l’Inclusione sociale Ornella Guglielmino con i comuni interessati, tra cui Cerveteri, per valutare la costituzione dei consorzi servizi sociali per i distretti sociosanitari di RM4.1 e RM4.2.

Lo scrivente Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini con il Sindaco Elena Gubetti partecipano per il Comune di Cerveteri.

La legge Regionale n.11/2016 all’art. 45 sul distretto socio – sanitario individuato con deliberazione della Giunta regionale costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative in materia di servizi sociali utilizzando tra le forme associative anche quella del consorzio individuata nel 2020 dal TUEL.

Per i comuni invitati di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli è stata ribadita questa opportunità nonché la preferenza in tal senso da parte della Regione per la migliore gestione dei fondi nazionali e regionali, e la più efficace gestione delle criticità sociali.

l’Assessore Regionale ha manifestato la sua piena disponibilità nel guidare e agevolare con l’assistenza tecnica necessaria i Comuni ad intraprendere questa strada.

E’ chiaro che i maggiori interessati siano i Comuni appartenenti al Distretto RM4.2 ovvero noi dato che siamo quasi giunti al termine del terzo anno del capofilato da parte del Comune di Ladispoli per cui nel gennaio 2024 tornerà capofila il Comune di Cerveteri.

Attualmente nel Lazio sono presenti 37 distretti socio – sanitari e 7 consorzi.

A testimoniare l’efficacia di un ente strumentale quale il Consorzio per gestire servizi sociali a livello distrettuale è il Direttore del Consorzio Valle del Tevere il Dott. Federico Conte che vista l’imminenza del passaggio di consegne tra Ladispoli e Cerveteri si è reso disponibile ad effettuare uno studio di fattibilità circa la costituzione del Consorzio sul nostro territorio.

Si tratta di un ente giuridicamente autonomo che si occuperebbe di gestire tutte le politiche sociali con una capacità e rapidità di spesa maggiore rispetto ad un distretto, essendo dedicato esclusivamente a tale attività; un comune capofila attualmente si trova a dover gestire una serie di servizi distrettuali che vanno ad aggiungersi a tutte le problematiche di gestione del comune stesso.

Il passaggio da distretto a consorzio rappresenta dunque per i comuni aderenti una soluzione fondamentale per migliorare i propri meccanismi, la rapidità e la capacità di spesa, elementi questi che sono determinanti per garantire l’efficienza dei servizi alle persone.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fugare tutti i dubbi e perplessità per cercare nel più breve tempo possibile di passare alla fase dell’azione.

Il comune di Cerveteri ha preso l’impegno di valutare con l’amministrazione e con il Comune di Ladispoli la possibilità concreta di intraprendere questa sfida e vincerla.