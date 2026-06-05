Tpl Civitavecchia, da martedì l'orario estivo • Terzo Binario News

Si informa la cittadinanza e tutti gli utenti del Trasporto Pubblico Locale che, a partire da martedì 9 giugno 2026, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo orario estivo delle linee bus urbane. La programmazione estiva è stata pianificata per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità di residenti e turisti durante la stagione calda, potenziando i collegamenti con i principali punti di attrazione balneare e ricreativa del territorio.

Le principali novità del servizio estivo:

Più collegamenti per il mare: viene incrementato il numero di corse giornaliere dirette verso la località balneare dei Bagni di Sant’Agostino.

viene incrementato il numero di corse giornaliere dirette verso la località balneare dei Bagni di Sant’Agostino. Linea Terme Taurine / Parco Aquafelix: come ogni anno, viene riattivata la linea speciale dedicata al collegamento con il parco acquatico Aquafelix e l’area archeologica delle Terme Taurine, pensata per agevolare gli spostamenti degli amanti del divertimento e della cultura.

come ogni anno, viene riattivata la linea speciale dedicata al collegamento con il parco acquatico Aquafelix e l’area archeologica delle Terme Taurine, pensata per agevolare gli spostamenti degli amanti del divertimento e della cultura.