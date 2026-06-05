 Tpl Civitavecchia, da martedì l'orario estivo • Terzo Binario News

Tpl Civitavecchia, da martedì l’orario estivo

Giu 5, 2026 | Civitavecchia, Tpl, Trasporti

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Si informa la cittadinanza e tutti gli utenti del Trasporto Pubblico Locale che, a partire da martedì 9 giugno 2026, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo orario estivo delle linee bus urbane. La programmazione estiva è stata pianificata per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità di residenti e turisti durante la stagione calda, potenziando i collegamenti con i principali punti di attrazione balneare e ricreativa del territorio.

Le principali novità del servizio estivo:

  • Più collegamenti per il mare: viene incrementato il numero di corse giornaliere dirette verso la località balneare dei Bagni di Sant’Agostino.
  • Linea Terme Taurine / Parco Aquafelix: come ogni anno, viene riattivata la linea speciale dedicata al collegamento con il parco acquatico Aquafelix e l’area archeologica delle Terme Taurine, pensata per agevolare gli spostamenti degli amanti del divertimento e della cultura.
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Il nuovo orario completo e tutti i dettagli dei percorsi sono già disponibili e consultabili sul sito web aziendale www.civitavecchiaservizipubblici.it nella sezione “Trasporto Pubblico” e sulla pagina Facebook ufficiale “CSP Informa”, dove verranno pubblicati anche i successivi aggiornamenti in tempo reale.