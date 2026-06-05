La Pro Loco propone il II Concorso "La Pizza Coperta Civitavecchiese" • Terzo Binario News

Si può partecipare entro il 21 giugno. Consegna dei prodotti il 25, premiazione il 30

La Pizza Coperta è una delle preparazioni più identitarie della tradizione gastronomica

civitavecchiese. Ricetta tramandata nel tempo e profondamente legata alla cucina familiare

del territorio, rappresenta un patrimonio di sapori, saperi e consuetudini che merita di

essere preservato e valorizzato.

Con l’obiettivo di promuovere e far conoscere una delle specialità più autentiche della città,

la Pro Loco di Civitavecchia e la Confraternita dell’Antica Zuppa di Pesce e della Cucina

Tradizionale Civitavecchiese organizzano la II edizione del concorso “La Pizza Coperta

Civitavecchiese”.

L’intento è quello di celebrare una preparazione che racconta la storia della comunità locale

e che, pur mantenendo salde le proprie radici, continua a essere protagonista delle tavole

civitavecchiesi. Il concorso vuole inoltre offrire un’occasione di incontro tra appassionati,

custodi delle tradizioni e nuove generazioni, favorendo la trasmissione di un patrimonio

gastronomico che costituisce parte integrante dell’identità culturale cittadina.

“La tutela e la valorizzazione delle tradizioni rappresentano una delle missioni principali

della Pro Loco. Attraverso questo concorso vogliamo continuare a raccontare

Civitavecchia anche attraverso i suoi sapori, riscoprendo e promuovendo una ricetta che

appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità” – dichiara la Presidente della

Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.

Per aderire all’iniziativa, aperta sia agli amatori che ai professinisti, è necessario inviare

una mail di iscrizione all’indirizzo tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24

del 21 giugno, indicando nell’oggetto: Partecipazione al concorso “La Pizza coperta

civitavecchiese” e specificando il proprio nome e cognome e un contatto telefonico.

La consegna del prodotto, accompagnato dall’elenco degli ingredienti utilizzati, avverrà il

giorno 25 giugno dalle ore 10 alle ore 13 al ristorante Dolce & Salato, in Piazza Fratti, 8.

La premiazione delle tre Pizze che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della

Commissione di valutazione si svolgerà nel pomeriggio di martedì 30 giugno presso lo

stesso ristorante.

Info al n. 3513440202 e 3476419015