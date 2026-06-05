La Pro Loco propone il II Concorso "La Pizza Coperta Civitavecchiese" • Terzo Binario News

Si può partecipare entro il 21 giugno. Consegna dei prodotti il 25, premiazione il 30
La Pizza Coperta è una delle preparazioni più identitarie della tradizione gastronomica
civitavecchiese. Ricetta tramandata nel tempo e profondamente legata alla cucina familiare
del territorio, rappresenta un patrimonio di sapori, saperi e consuetudini che merita di
essere preservato e valorizzato.
Con l’obiettivo di promuovere e far conoscere una delle specialità più autentiche della città,
la Pro Loco di Civitavecchia e la Confraternita dell’Antica Zuppa di Pesce e della Cucina
Tradizionale Civitavecchiese organizzano la II edizione del concorso “La Pizza Coperta
Civitavecchiese”.
L’intento è quello di celebrare una preparazione che racconta la storia della comunità locale
e che, pur mantenendo salde le proprie radici, continua a essere protagonista delle tavole
civitavecchiesi. Il concorso vuole inoltre offrire un’occasione di incontro tra appassionati,
custodi delle tradizioni e nuove generazioni, favorendo la trasmissione di un patrimonio
gastronomico che costituisce parte integrante dell’identità culturale cittadina.
“La tutela e la valorizzazione delle tradizioni rappresentano una delle missioni principali
della Pro Loco. Attraverso questo concorso vogliamo continuare a raccontare
Civitavecchia anche attraverso i suoi sapori, riscoprendo e promuovendo una ricetta che
appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità” – dichiara la Presidente della
Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.
Per aderire all’iniziativa, aperta sia agli amatori che ai professinisti, è necessario inviare
una mail di iscrizione all’indirizzo tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24
del 21 giugno, indicando nell’oggetto: Partecipazione al concorso “La Pizza coperta
civitavecchiese” e specificando il proprio nome e cognome e un contatto telefonico.
La consegna del prodotto, accompagnato dall’elenco degli ingredienti utilizzati, avverrà il
giorno 25 giugno dalle ore 10 alle ore 13 al ristorante Dolce & Salato, in Piazza Fratti, 8.
La premiazione delle tre Pizze che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della
Commissione di valutazione si svolgerà nel pomeriggio di martedì 30 giugno presso lo
stesso ristorante.
Info al n. 3513440202 e 3476419015