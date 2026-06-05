Centro di Aggregazione Giovanile verso la chiusura, Grossi: “Un grave passo indietro per Civitavecchia” • Terzo Binario News

“Con grande impegno e non poche difficoltà, durante la precedente amministrazione, insieme all’allora assessore Cinzia Napoli, riuscimmo ad aprire e affidare il Centro di Aggregazione Giovanile, recuperando un immobile che da tempo versava in stato di abbandono e presentava numerose criticità. Grazie al lavoro degli uffici comunali e alla collaborazione di un’impresa che rese possibile un intervento particolarmente complesso, quello spazio tornò finalmente a disposizione della città.

Un risultato importante che consentì di restituire a tanti giovani un luogo di incontro, crescita e socializzazione. Determinante è stato anche il lavoro svolto dalla cooperativa che ha gestito il servizio, capace di coinvolgere ragazzi, famiglie, associazioni e realtà del territorio, trasformando il Centro di Aggregazione Giovanile in un vero punto di riferimento sociale ed educativo.

Oggi, invece, assistiamo con forte preoccupazione alla chiusura di questa esperienza. Da mesi l’affidamento è scaduto e, tra pochi giorni, il Centro di Aggregazione Giovanile interromperà ogni attività, lasciando senza risposta tanti ragazzi e le loro famiglie.

Una decisione che appare difficile da comprendere, soprattutto da parte di un’amministrazione che rivendica costantemente attenzione ai temi dell’inclusione, della partecipazione e delle politiche giovanili. Chiudere un presidio che ha funzionato, che ha prodotto risultati concreti e che rappresenta un’opportunità per tanti ragazzi significa privare la città di uno strumento prezioso.

Per questo chiediamo all’amministrazione Piendibene di riconsiderare questa scelta e di attivarsi immediatamente per garantire la prosecuzione delle attività, evitando che venga disperso un patrimonio costruito negli anni grazie all’impegno delle istituzioni, degli operatori e delle famiglie.

Il Centro di Aggregazione Giovanile non è soltanto una struttura comunale: è uno spazio di inclusione, educazione e comunità. Lasciarlo chiudere sarebbe un grave errore e un passo indietro per tutta Civitavecchia”.

Lo dichiara Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia.