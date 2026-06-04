Giselle cerca chi la adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

Mi chiamo GISELLE , sono una bellissima tipo caccia nata 1.6.2019 di taglia medio/piccola.

Sono una cagnolina gentile, buona e socievole con tutti.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscermi , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

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aperto tutti i giorni, tutto l’anno

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