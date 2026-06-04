 Giselle cerca chi la adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

Giselle cerca chi la adotti, anche a distanza

Giu 4, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

Mi chiamo GISELLE ,  sono una bellissima tipo caccia nata 1.6.2019 di taglia medio/piccola. 

Sono una cagnolina gentile, buona e socievole con tutti. 

SONO  ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA


Venite a conoscermi , previo appuntamento,  presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

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dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

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