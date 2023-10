Nuovo intervento da parte dei mezzi di soccorso a Cerveteri.

Pochi minuti fa infatti, è giunta notizia che la Protezione Civile comunale, insieme alla Polizia Locale, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti per domare le fiamme divampate da una casa in legno in Via dei Monaci Benedettini in Cerveteri. Si attendono nuovi sviluppi