A bordo di un monopattino aggredisce agenti di Roma Capitale: arrestato a Ostia • Terzo Binario News

Un normale controllo di sicurezza stradale si è trasformato in un episodio di violenza ai danni degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, un cittadino italiano di 49 anni è stato arrestato a Ostia con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’uomo è stato fermato sul lungomare Amerigo Vespucci, mentre circolava a bordo di un monopattino elettrico privo dei dispositivi previsti dalla normativa, tra cui il casco protettivo e la targa identificativa.

Nel corso delle verifiche, alla richiesta dei documenti per l’identificazione, l’uomo ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi iniziare ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi, rendendo necessario l’intervento di ulteriori unità in supporto. Nonostante i tentativi del personale di riportare la situazione alla calma e proseguire negli accertamenti, il soggetto ha reagito improvvisamente con violenza, colpendo con un pugno al volto uno degli operanti e cercando subito dopo di darsi alla fuga a piedi. Subito raggiunto e bloccato, il 49enne ha continuato a opporre resistenza, arrivando a strattonare violentemente una delle agenti intervenute, che è caduta a terra riportando alcune lesioni. Nel corso della successiva perquisizione, il fermato è stato trovato in possesso di circa quattro grammi di hashish, quantitativo compatibile con uso personale. La sostanza è stata sequestrata e avviata la prevista segnalazione alla Prefettura. Nella mattinata odierna l’arrestato è comparso davanti al Tribunale di Roma per il rito direttissimo, ad esito del quale l’arresto è stato convalidato. Oltre alle conseguenze penali derivanti dall’aggressione agli operatori, al quarantanovenne sono state contestate anche le violazioni al Codice della Strada.