Sabato e domenica Ama il tuo quartiere: ecco dove • Terzo Binario News

Sabato 6 e domenica 7 giugno, torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno organizzata da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Saranno complessivamente 16 le postazioni a disposizione dei romani, nei municipi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Domani mattina, saranno allestite 6 postazioni nei municipi II, IV, VII, VIII, X e XV, mentre domenica saranno coinvolti i municipi I, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV con il posizionamento di ulteriori 10 eco-stazioni. Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelle del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it, l’app Ama Roma (disponibile su App Store e Google Play), il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/) e la pagina Instagram @amaspaofficial.