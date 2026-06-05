Luigi Petruzzi, il musicista di Ladispoli in concerto • Terzo Binario News

Luigi Petruzzi, in concerto
Il compositore e concertista sarà in concerto con le sue composizioni originali tratte dai suoi album SENSAZIONI e CUORI DI PERLA (sui digital store).
Si intitola “Romantic piano pop” il suo progetto musicale che eseguirà al solo pianoforte, una fusione tra musica romantica e pop moderno.
La prima data prevista sarà presso il “Resort Riva di Palo” di Ladispoli per proseguire poi nello storico palazzo Giulio d’Este di Ferrara, e in Puglia a Ceglie Messapica nell’ambito di manifestazioni nazionali il cui obiettivo è diffondere la cultura della musica classica.
Seguiranno tante altre sorprese.
Nel dettaglio:
– Ladispoli, Resort Riva di Palo (RM)
sabato 6 giugno ore 20,30
– Ferrara, Palazzo Giulio d’Este
sabato 13 giugno ore 18,30
(3* edizione “Piano Estense”)
– Ceglie Messapica (BR)
venerdì 24 e sabato 25 luglio
(10* edizione PIANO LAB)