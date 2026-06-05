Luigi Petruzzi, il musicista di Ladispoli in concerto • Terzo Binario News

Luigi Petruzzi, in concerto

Il compositore e concertista sarà in concerto con le sue composizioni originali tratte dai suoi album SENSAZIONI e CUORI DI PERLA (sui digital store).

Si intitola “Romantic piano pop” il suo progetto musicale che eseguirà al solo pianoforte, una fusione tra musica romantica e pop moderno.

La prima data prevista sarà presso il “Resort Riva di Palo” di Ladispoli per proseguire poi nello storico palazzo Giulio d’Este di Ferrara, e in Puglia a Ceglie Messapica nell’ambito di manifestazioni nazionali il cui obiettivo è diffondere la cultura della musica classica.

Seguiranno tante altre sorprese.

Nel dettaglio:

– Ladispoli, Resort Riva di Palo (RM)

sabato 6 giugno ore 20,30

– Ferrara, Palazzo Giulio d’Este

sabato 13 giugno ore 18,30

(3* edizione “Piano Estense”)

– Ceglie Messapica (BR)

venerdì 24 e sabato 25 luglio

(10* edizione PIANO LAB)