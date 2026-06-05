"A riveder le stelle", si chiude a Civitavecchia il progetto di Alicenova • Terzo Binario News

Si è svolto il 3 giugno 2026, nell’Arena Pincio di Civitavecchia, l’evento conclusivo del progetto “A riveder le stelle“, un’iniziativa di alto valore sociale, realizzata dalla Cooperativa Sociale Alicenova con la partnership della Comunità di Sant’Egidio e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo principale del percorso è stato quello di contrastare attivamente la povertà educativa, la dispersione scolastica e l’isolamento sociale, offrendo ai giovani nuove reti di socializzazione e crescita. Il progetto ha offerto un importante supporto a famiglie e minori attraverso percorsi educativi e ricreativi multidisciplinari che hanno spaziato tra astronomia, teatro, arte urbana, memoria storica, ambiente, musica, fino a toccare i temi della cittadinanza attiva e del volontariato.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento di cuore, in primo luogo, ai ragazzi e ai professori dell’Istituto Marconi, ai bambini e agli insegnanti della Scuola Santa Sofia e a tutti i professionisti che con dedizione e competenza hanno sostenuto la creazione dei laboratori e degli eventi.

Tra i partner e gli esperti che hanno reso possibile il progetto, Barbara Gianvincenzi per la memoria storica, le realtà di Trigamo e Stazione Musica, l’Associazione Astrofili di Civitavecchia insieme ad Antonio Giarrusso, Tommaso Pampinella e Sara Politi per l’area ambiente, l’artista Maximiliano Chimuris per la realizzazione dei murales al Parco della Resistenza e all’Istituto Marconi e Stella Perrone per il laboratorio teatrale.

Un sentito ringraziamento è stato espresso anche verso le istituzioni locali per il supporto e la costante vicinanza, a partire dal sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e dall’assessora ai servizi sociali Antonella Maucioni, che hanno sostenuto l’iniziativa e concesso la disponibilità dell’Arena Pincio per la giornata finale.



“Il nostro augurio più grande – concludono i promotori – è che questa esperienza possa continuare a brillare dentro ognuno dei ragazzi, come una stella capace di guidarli verso sogni, consapevolezza e nuove opportunità per il futuro“.