Verso il 25 Aprile, Cennerilli: “Da 80anni Italia libera dal nazi-fascismo grazie alla Resistenza” • Terzo Binario News

L’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli in vista dell’Anniversario della Liberazione: “Un giorno per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per un’Italia democratica e fondata sulla Costituzione”. Dopo la Cerimonia Istituzionale al Monumento ai Caduti, Festa degli Aquiloni a Campo di Mare e nel pomeriggio convegno Anpi al Granarone

“Una festa di tutta la città: una giornata in cui ricordare gli uomini e le Donne della Resistenza, in cui non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per liberare l’Italia dal regime nazi-fascista. Ad 80anni dalla liberazione d’Italia, con tanti testimoni di quegli anni che ci stanno lasciando, è fondamentale mantenere sempre vivo quel ricordo e tramandare alle nuove generazioni e ai giovani la sacralità di quei valori che oggi rendono il nostro un paese democratico, fondato sui principi di un meraviglioso testo chiamato Costituzione. È compito nostro, di noi Istituzioni, genitori, lavorare affinché pagine buie della nostra storia non riaffiorino mai più. Il 25 Aprile, in tutta Italia e a Cerveteri nella tradizionale cerimonia istituzionale e nelle iniziative organizzate lungo l’intera giornata, lo ribadiremo con forza ancora maggiore: viva l’Italia libera, democratica e anti-fascista!”. A dichiararlo, in vista della Festa della Liberazione dell’Italia dal regime nazi-fascista di venerdì 25 aprile, è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Oggi più che mai è importante festeggiare il 25 Aprile, in un contesto storico e sociale come quello odierno in cui in tante parti del mondo, neppure troppo lontane da noi soffiano venti di guerra, esistono oppressioni, si riaffacciano in maniera preoccupante regimi totalitaristici, vengono quotidianamente negati anche i diritti più elementari e dove le parole ‘Pace’ e ‘Libertà’ sono tornate ad essere un lontano miraggio – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – celebreremo la Festa della Liberazione anche per loro, per le Donne, i bambini e tutti i civili innocenti vittime di nuove stupide e inutili guerre che scuotono il mondo: dalle nostre strade, dalle nostre piazze, manderemo loro il nostro messaggio di vicinanza, di fratellanza e di pace, con la speranza di vivere presto in una società libera, civile e senza guerre”.

Francesca Cennerilli_Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri

“Venerdì 25 Aprile – conclude l’Assessora Cennerilli – oltre alla Cerimonia Istituzionale al Monumento, come Assessorato ho sostenuto e patrocinato convintamente due iniziative alle quali mi auguro ci sia un’ampia e sentita partecipazione da parte dei nostri concittadini. Dalle ore 11:00, a Campo di Mare, sul tratto di spiaggia davanti lo stabilimento ‘da Ezio la Torretta’, torna la Festa degli Aquiloni organizzata dall’Auser, una manifestazione che per tanti anni ha gremito il nostro mare in occasione di questa data così importante e che quest’anno torna a far parte del programma delle iniziative, mentre alle ore 17:30 al Granarone, all’interno dell’Aula Consiliare, ospiteremo l’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione Ladispoli – Cerveteri, con un convegno aperto a tutti dal titolo ‘Volti della resistenza, percorsi di rinascita’. Un viaggio che partirà dal libro autobiografico ‘Gira così’, del Professor Marcelo Enrique Conti, dal quale nascerà una riflessione d’insieme sulla dittatura argentina e sulla crisi democratica nel mondo di oggi. A tutti, auguro un buon 25 aprile, all’insegna dei valori della pace, della democrazia, della libertà e dell’antifascismo!”.