Aggressione omofoba con rapina ai Fori Imperiali, arrestati tre nordafricani e uno è minorenne • Terzo Binario News

Parapiglia in via dei Fori Imperiali dove un turista italiano ha denunciato di aver subito una rapina da parte di 3 ragazzi, i quali, avendolo visto abbracciato al proprio partner, lo avevano insultato con commenti omofobi, poi accerchiato e aggredito, anche con spray urticante,

sottraendogli il borsello, contenente carte di credito, denaro contante e

documenti personali, dileguandosi subito dopo.

Una pattuglia di Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia avvicinati dalle vittime si sono messi subito alla ricerca dei tre. Grazie alla loro descrizione da testimonianze e filmati acquisiti sul posto, unitamente ai Carabinieri della Compagnia Speciale che svolgono servizio dinamico su via dei Fori Imperiali, sono stati rintracciati e bloccati i tre in via Manin, ancora con parte della refurtiva nella loro disponibilità.

I tre, un cittadino tunisino e un cittadino egiziano maggiorenni e un cittadino egiziano minorenne, domiciliati in provincia di Latina, sulla base degli elementi indiziari

raccolti sono stati arrestati dai Carabinieri, in attesa dell’udienza di

convalida.

Uno dei tre è stato anche trovato in possesso dello smartphone e

della carta di credito di una turista irlandese che ne aveva subito il furto

nella stessa mattina.

Il turista rimasto vittima dell’episodio, è stato trasportato dal 118 presso

il pronto soccorso dell’ospedale S. Giovanni Addolorata in codice giallo e

dimesso con 7 giorni di prognosi.