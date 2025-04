Gubetti: “Per Arpa e Regione Lazio qualità delle acque di Campo di Mare è eccellente” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Dati che confermano quanto fatto la scorsa estate sulla depurazione delle acque”

“La qualità delle acque balneabili di Campo di Mare è eccellente. A stabilirlo non siamo noi, ma la Regione Lazio, a seguito dei risultati dei monitoraggi eseguiti da Arpa Lazio – Agenzia Regionale Protezione Ambientale. Un risultato che accogliamo con ottimismo perché da un lato conferma l’ottimo lavoro svolto sulla Depurazione delle acque e dall’altro rappresenta un valido biglietto da visita per tutti coloro che sceglieranno di trascorrere l’estate nella nostra città”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Un eccellente notizia per residenti e turisti che scelgono di trascorrere le vacanze sulle nostre spiagge e a Campo di Mare, la Frazione balneare della nostra città sulla quale in questi anni abbiamo investito tante risorse e tante l’attività per dare finalmente dignità al nostro mare, partendo dal primo restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi, proseguendo con il rilascio dei condoni e ora con i nuovi cantieri che stanno interessando anche Piazza Prima Rosa, per una vita simbolo del degrado della Frazione”.

“I risultati diffusi dalla Regione Lazio rappresentano una notizia importante – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – su tutti, il fatto che provengano dalle analisi effettuate da un Ente pubblico e altamente affidabile quale è l’Arpa”.

“I controlli di Arpa proseguiranno fino a tutto il mese di settembre – conclude la Gubetti – noi continueremo a tenere sotto controllo le acque e a pianificare tutte quelle attività mirate a favorire un turismo sostenibile e capace di incoraggiare i bagnanti a scegliere il nostro mare”.