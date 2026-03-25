Il Tolfa espugna Alatri 1-0: cronaca e tabellino • Terzo Binario News

Il Tolfa corona il suo sogno: è in finale di Coppa Italia Promozione dove affronterà la Lvpa Frascati il 16 maggio all’Enrico Rocchi di Viterbo. Ma per arrivarci ha dovuto superare un ostacolo complicatissimo come l’Alatri, primo in classifica nel girone D.

E i biancorossi lo ha fatto due volte: nel 2-1 dell’andata allo Scoponi e ieri pomeriggio in Ciociaria, dove hanno vinto 1-0. Nella doppia sfida, la squadra di Emiliano Cafarelli ha meritato, sebbene il gol di Moriconi dell’andata pesasse come un macigno per via delle reti in trasferta.

Invece al Chiappitto i biancorossi hanno giocato con attenzione, concedendo sì agli avversari alcune occasioni ma hanno trovato sul loro cammino un De Clementi in stato di grazia. La ciliegina sulla torta sul capolavoro collinare ce l’ha messa Manuel Vittorini segnando al 12’ della ripresa il gol che ha mandato in frantumi le speranze alatrensi di arrivare all’epilogo della competizione.

Bellissima la cornice di pubblico nell’impianto ciociaro con le tribune piene fumogeni e una buona componente tolfetana a farsi sentire dalla tribuna opposta. Già al 3′ i fantasmi dei torti arbitrali aleggiano sui tolfetani per via dell’atterramento in aria su Bernardini apparso piuttosto netto ma sul quale l’arbitro non è intervenuto.

Il Tolfa controlla chiudendo gli spazi finché al 36’ s’è il tentativo su punizione di Lalli da posizione defilata che finisce fuori di poco. Nella ripresa l’Alatri prova a premere alzando il baricentro e infatti va segnalata la prima paratona di Clementi al 2’ a tu per tu con Da Conceicao entrato nel primo tempo al posto di Movila. Gli ospiti cominciano a prendere le misure e al 10’ c’è la volata a destra di Pasquini che arriva davanti a Provaroni ma non riesce a segnare. Dopo due minuti centra il bersaglio Manuel Vittorini: dalla destra, Bevilacqua alza un campanile in area all’apparenza innocuo ma sul quale la difesa di casa buca l’intervento di testa concedendo il controllo prima e il diagonale poi al numero 7 tolfetano che non si fa pregare e di sinistro segna e ringrazia. Dopo cinque minuti ci prova Pasquini il cui tiro viene deviato poi gli ernici mettono le tende nella metà campo collinare e (stranamente) in contropiede rischiano il pareggio ma anche stavolta De Conceicao si fa chiudere da De Clementi. A tre minuti dal 90’ cominciano a piovere oggetti nei pressi della panchina ospite tanto che l’arbitro Di Martino deve sospendere per qualche secondo. Al 46’ tentativo di Bernardini sul quale il portiere di casa Provaroni salva in due tempi anticipando Quinti.

Alatri: Provaroni, Spada, Moriconi, Calcagni (30’ Carlini), Cieri, Sossai, Mattei, Lalli, Laghigna, Movila (29’pt Da Conceicao), Piscopo. A disp. Bianco, Freza, Comelles, Mancini, Magnolia, Pennacchia, Graziani.

All. Francesco Pippnburg.

Tolfa: De Clementi, Colace, Monteneri, Bevilacqua, Selvaggio Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini (45’ Converso), Pasquini, Quinti. A disp. Di Camillo, Roccisano, Ficorella, Christian Vittorini, Paolessi, Converso, Costa, Miguel Vittorini, Zambito. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Manuel Di Martino di Roma 1.

Rete: 12’st Manuel Vittorini. Note: espulso Laghigna (A) al 49’.