Domenica microchip gratis a Valcanneto • Terzo Binario News

Questa domenica ti aspettiamo a Valcanneto per la 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐩𝐩𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐢, un’occasione importante per proteggere il tuo amico a quattro zampe.
𝐈𝐥 𝟐𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐧𝐞𝐭𝐨 – 𝐂𝐃𝐙 (𝐕𝐢𝐚 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢 𝟐/𝐁) 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟗:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎.
Un piccolo gesto che può fare una grande differenza: il microchip permette di identificare il tuo cane, ritrovarlo più facilmente in caso di smarrimento e aiuta a contrastare il randagismo.
Se il tuo cane non è ancora registrato, questa è l’occasione giusta.
𝐈𝐥 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐩 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐨 𝐜𝐚𝐧𝐞… 𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐥𝐨.
Info (solo WhatsApp): 347 819 4098
