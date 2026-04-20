Venti abbonamenti al Campus Estivo della “Fitness Suite”: il dono di Francesco Cordeschi alle famiglie in difficoltà di Cerveteri • Terzo Binario News

Questa mattina la consegna dei voucher che i Servizi Sociali del Comune di Cerveteri riserveranno alle famiglie in situazione di fragilità socio-economico della città”

Venti abbonamenti per partecipare gratuitamente al campus estivo presso le strutture della Fitness Suite, prestigiosa realtà sportiva del territorio. I buoni, saranno a disposizione dell’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, che individuerà i bambini e i giovani delle famiglie maggiormente bisognose a cui devolverli e consegnarli.

A fare questo dono speciale dall’altissimo valore morale e simbolico, Francesco Cordeschi, titolare delle strutture, che questa mattina, rinnovando dunque il proprio impegno solidale verso la cittadinanza, ha consegnato nelle mani del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini i voucher omaggio per le famiglie.

“Rivolgo a Francesco Cordeschi un sentito ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione comunale per questo importantissimo gesto di solidarietà – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una proposta solidale che rappresenta un aiuto per tante famiglie ma soprattutto offre ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità di poter vivere il periodo estivo in un contesto salutare, familiare, dove poter socializzare, fare nuove amicizie e praticare sport in un luogo sano e sicuro. L’occasione mi è anche gradita per fare un augurio speciale a Francesco, che proprio alcuni giorni fa ha inaugurato una nuova palestra proprio qui a Cerveteri, in via Passo di Palo. Una palestra che sono certa rappresenterà un punto di incontro e aggregazione sociale davvero prezioso per la nostra collettività”.

Un ringraziamento giunge anche da Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri: “Un’iniziativa che viene dal cuore quella di Francesco, che già in più occasioni ha dimostrato grande sensibilità e generosità. Consentire ai giovani di fare sport e di socializzare è il più bel regalo che si possa fare alla società odierna. A lui, il mio più sincero ringraziamento e un caloroso in bocca al lupo per tutte le sue future attività”.