Successo per la giornata di raccolta sangue di Croce Rossa a Cerveteri • Terzo Binario News

Tante persone sabato mattina hanno scelto di fare un piccolo ma immenso gesto di solidarietà, recandosi all’autoemoteca in Piazza Aldo Moro per donare il sangue

“Vince la solidarietà e l’amore per il prossimo. Sabato scorso in Piazza Aldo Moro c’era un appuntamento speciale, quello con l’autoemoteca di Croce Rossa Italiana, comitato locale Santa Severa/Santa Marinella, una realtà con la quale la nostra città ha avviato da tempo una forte e solida collaborazione nel sociale. Tante le persone che hanno scelto di fare un gesto d’amore verso il prossimo donando il sangue: un piccolo ma infinito gesto di altruismo, grazie al quale si potrà salvare la vita di una persona. Il prossimo appuntamento con l’autoemoteca di Croce Rossa a Cerveteri, è fissato per il mese di settembre”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, a margine della giornata di donazione del sangue organizzata a Cerveteri.

“Gli appuntamenti con Croce Rossa Italiana a Cerveteri proseguiranno anche nei prossimi mesi – ha aggiunto la Consigliera comunale Adele Prosperi – già nel mese di maggio è in programma una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute e a settembre una seconda giornata dedicata alla donazione del sangue. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare la Presidente del Comitato Santa Severa / Santa Marinella Rosanna Saba, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari per il grande lavoro che quotidianamente svolgono e per la grande attenzione che sempre dedicano a Cerveteri e ai suoi cittadini”.