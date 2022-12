Venerdì alle 18 accensione delle luminarie a Ladispoli • Terzo Binario News

Prevista una illuminazione temporizzata dalle 17 alle 24

“Anche quest’anno a Ladispoli si accenderà la magia del Natale”. Con queste parole il Sindaco Alessandro Grando ha annunciato che sono in corso i lavori di allestimento delle principali vie cittadine e della piazza centrale, in cui saranno posizionati gli addobbi natalizi.

“Stiamo attraversando un periodo estremamente difficile – ha continuato il Sindaco – soprattutto a causa del caro energia, ma proprio per questo non abbiamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni.

Per limitare i consumi abbiamo però previsto che l’accensione delle luminarie sarà temporizzata, dalle 17:00 a mezzanotte.

Le luminarie saranno presenti su Viale Italia, Via Ancona, Via Odescalchi, Piazza Domitilla e Piazza Rossellini, che sarà abbellita con un albero artificiale di 9 metri e con le luminarie tridimensionali che tanto sono state apprezzate lo scorso anno dai residenti e dai visitatori. In aggiunta, rispetto allo scorso anno, gli allestimenti saranno installati anche in Via Duca degli Abruzzi e Piazza della Vittoria.

“L’appuntamento – ha concluso il Sindaco – è per venerdì 9 dicembre alle ore 18:00 in Piazza Rossellini per la cerimonia di accensione delle luminarie.

Vi aspettiamo numerosi per accendere insieme la magia del Natale”.