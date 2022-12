Cerveteri è un Borgo d'Eccellenza, stamattina la premiazione in Campidoglio • Terzo Binario News

Presenti il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini

“Oggi un onore essere in Campidoglio con Doc Italy che riconosce Cerveteri Borgo d’Eccellenza per tutto il 2023. Si parte insieme per un Viaggio Meraviglioso alla Scoperta di una città ricca di Arte e Cultura, custode di un tesoro unico al mondo, il Sito UNESCO della Necropoli della Banditaccia Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Questo riconoscimento inaspettato ci inorgoglisce e ci carica di energia e forza per non fermarci in questo lavoro quotidiano di tutela, promozione, valorizzazione di un territorio che amiamo profondamente”

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che questa mattina ha partecipato insieme all’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini alla cerimonia di premiazione al Campidoglio a Roma.